В Адыгее торговый агент украл у фирмы 569 тыс. рублей

В Майкопе сотрудник одной компаний просто не докладывал деньги в кассу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

569 тыс. рублей присвоил себе агент коммерческого предприятия. В Майкопе сотрудник одной компаний просто не докладывал деньги в кассу.

То есть он исправно собирал наличку за проданные товары от контрагентов, а денежку клал себе в карман.

Так, с 2019 года жуликоватый коммерсант неплохо поднял деньжат. Впрочем, руководство фирмы очнулось, когда стало понимать, что в кассе только мыши, и сделала финансовый аудит.

- Местные правоохранители провели оперативные мероприятия и выяснили, что пальчики на кассе были гражданина Н. Теперь ему грозит статья в присвоении чужого имущества. Торгового агента уволили, а следствие продолжается, - сообщает пресс-служба .

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

38-летний житель Адыгеи набросился на полицейского с нецензурной бранью и разводным ключом

За свой поступок он рискует получить до 5 лет тюрьмы (читать далее)