С пляжей Анапы убрали более 75 кубометров мусора

Фото: пресс-служба администрации Анапы

1 апреля не поленились и вышли убирать пляжи Анапы 600 волонтеров.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Впрочем, и расстояние, пройденное ими с мешками, оказалось приличным - от Большого Утриша до станицы Благовещенской.

Всего с пляжей собрали 76 кубов бытового мусора. В этом им помогали ребята из регионального управления «Экотехпром», чиновники местной администрации, сотрудники санаториев и 15 грузовиков и тракторов.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

- Анапчане решили такие “субботники” проводить как можно чаще, ведь скоро в их края потянутся курортники, - сообщили “КП" - Кубань” в пресс-службе администрации округа.

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