Заведующая детсадом на Кубани прикарманила 100 тыс. рублей чужих премиальных

Заведующая детским садом посчитала, что у ее сотрудниц слишком большие премии, и в течение нескольких лет она их обирала.
Жадная 54-летняя начальница работала в детсаду №24 в пос. Советском Ейского района и в итоге засветилась на 240 тыс. рублей прикарманенных премий.
- Дамой заинтересовались правоохранители и выяснили что 11 воспитателей сада регулярно отдавали заведующей деньги. Теперь она под следствием, которое устанавливает все детали этого преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.
Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что стало известно о задержанной сотруднице Роспотребнадзора, у которой дома нашли 11 млн рублей. Ее поймали на взятке в 150 тысяч рублей.
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