На майские праздники Геленджик ожидает 60 тысяч туристов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мэр Геленджика сообщил, что на майские праздники, с 1 по 10 мая, на курорте ожидают более 60 тысяч туристов. Единовременно в городе будут находиться около 15 тысяч гостей. В эти дни наполняемость гостиниц и отелей достигнет 85%.

- В марте не только на выходных, а круглую неделю наблюдали много прогуливающихся гостей. В апреле в отелях и санаториях уже забронировано 74% номерного фонда, - написал в своем Telegram-канале Алексей Богодистов.

Он также дал поручение своему заместителю, посчитать также и неорганизованных отдыхающих, которые останавливаются в частных средствах размещения. Чиновник уверен, что количество отдыхающих значительно увеличится.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Геленджике откроют сезон фонтанов в первых числах апреля. Мэр считает, что погода в городе-курорте позволяет наслаждаться красотой бьющихся струй раньше. Поэтому он поручил включить водные объекты раньше.

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