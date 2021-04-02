В Краснодаре отремонтируют километр улицы Домбайской

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В Краснодаре начали ремонтировать улицу Домбайскую, печально известную своими ямами. Ее отгрейдируют на участке около 920 метров от улицы Вологодской до Западно-Кругликовской

- Работы на улице Домбайской ведутся без ограничения дорожного движения, завершат их в течение недели, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

У мэрии большие планы на эту улицу. По ней, возможно, пустят троллейбус. Но не в этом году.

- Сейчас Домбайскую грейдируют. Капитально отремонтируют ее в следующем году - уложат асфальт и вообще приведут в порядок. В дальнейшем у вице-мэра Артема Доронина есть планы пустить по ней троллейбус, - сообщил в своем Telegram-канале вице-мэр Антон Смертин.

В настоящее время в Восточно-Кругликовском районе хватает перекрытых для ремонта дорог. Здесь идет реконструкция Черкасской, также скоро начнутся работы на улице 40 лет Победы.

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