Жительница Кубани убила приревновавшего возлюбленного

Расследование завершено

События разворачивались в Каневском районе 27 февраля. 36-летняя женщина и 40-летний мужчина проживали вместе на улице Коллективной. Вечером у них наметился романтический вечер с алкоголем. Но после выпитого спиртного, сожитель устроил ссору. Он приревновал возлюбленную к общему знакомому, и стал предъявлять претензии. А женщина не вытерпела напора и набросилась на гражданского мужа с ножом.

- Обвиняемая нанесла сожителю один удар ножом в область груди. Мужчина скончался на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Женщина признала свою вину, сейчас она задержана. Дело в ближайшее время передадут в суд.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 42-летний мужчина по-доброму не хотел разводиться с женой. Приезжий хотел запугать супругу и ее родителей. Он убил кота и голубя, распял животных на кресте и повесил на забор с запиской.

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