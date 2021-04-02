Выставка картин открылась в одном из трамваев в Краснодаре

Фото: пресс-служба МУП КТТУ
Выставка картин #ДавайПоедемНаТрамвае открылась в трамвае №028 Западного депо Краснодара. Такую креативную экспозицию своих работ придумал художник Дмитрий Селезнев.
Чтобы быть ближе к народу, художник 11 своих картин закрепил в вагоне старого трамвая “Татра Т3”.
- Теперь пассажиры этого трамвая, который будет ходить по маршруту №3, могут наслаждаться работами краснодарского живописца во время пути следования, - сообщает пресс-служба МУП КТТУ.
Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Краснодаре начали курсировать «географические» трамваи. Всего семь вагонов оформлены материалами экспозиции «Золотой фонд Русского географического общества».
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