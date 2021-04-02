Простая учительница из Краснодара выиграла 10 тыс. евро

Фото: @krasnodarnews

Простая учительница биологии выиграла 10 тыс. евро за проект по экологии.

58-летняя Елена Носенко - педагог школы № 96 - год назад приняла участие в конкурсе «Terre de Femmes — Земля женщин». Сам конкурс был учрежден известной французской косметической компанией.

Елена Носенко еще в 2010 году организовала “Зеленую школы волонтеров”, в которой она и неравнодушные к экологии края люди высаживали деревья. Всего вместе с добровольцами она посадила около 200 тыс. деревьев. К ее движению присоединились и другие города России.

- И я рада, что поколение, с которым мы работаем, меняется. Люди начинают понимать, что значит экологичный образ жизни, — написала на своей страничке в Инстаграм Елена Носенко.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, какое место занял Краснодарский край в рейтинге по экологии. Обстановку в регионах страны анализировали по нескольким критериям.

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