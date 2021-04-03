В первую субботу апреля в Краснодаре заработали 17 ярмарок выходного дня

Фото мэрии Краснодара

Несмотря на не слишком оптимистичный прогноз погоды на выходные, 3 апреля, уже с 8 утра открылись 17 ярмарок выходного дня, где горожане и гости Краснодара могут купить продукты, выращенные фермерами из разных районов Кубани.

В общей сложности на городских ярмарках работает более 700 торговых точек.

Городские власти Краснодара подчеркивают, что посещение таких торговых объектов совершенно безопасно. Везде организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, а также следят за качеством продукции.

Как говорится в сообщении администрации краевого центра, ярмарки работают по адресам:

Улица Бургасская, 31/1; улица Одесская, 48 — Одесская, 52; улица им. Будённого (между улицами Красной и Рашпилевской); улица им. Дзержинского, 213; улица Восточно-Кругликовская, 26; улица им. Героя Яцкова, 11; улица Уральская, 168; улица им. Каляева, 198; улица им. Захарова, 23; проспект им. Чекистов, 9; улица им. Думенко, 13; улица Зиповская, 34/Б; улица Заводская, 9; улица им. Евдокии Бершанской, 117; улица им. Евгении Жигуленко, 4; хутор Ленина, улица Огородная, 62; улица им. Архитектора Ишунина, 7/1.

- Ярмарки работают по субботам с 08.00 до 15.00. При этом две из них — про ул. Одесской, 48 и ул. им. Захарова, 23 — будут открыты и в воскресенье, 4 апреля,,- сообщает мэрия Краснодара.

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После отмены коронавирусных ограничений каждые выходные для жителей кубанской столицы открываются ярмарки. Торговые точки разбросаны по всему городу так, чтобы каждый горожанин смог добраться и закупить продукты для стола.(читать далее)