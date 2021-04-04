Открытие курортного сезона в крае пройдет в начале мая Фото: Виталий КАРНАУХ

Начальник отдела мониторинга и прогнозирования Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник рассказал, когда вода в Черном море станет комфортной для купания:

- Прогреваться море начнет уже в конце апреля, - рассказал специалист. – Но чтобы температура была комфортной для купания, для этого необходимо, чтобы море хорошо прогрелось. И для этого понадобится два месяца. Так что только к середине июня море станет теплее, а уже к июлю прогреется полностью.

Чтобы Черное море стало комфортным для купания, необходима стабильная температура воздуха, причем выше 22 градусов.

- Но если май будет дождливым, море будет прогреваться дольше, - пояснил Колесник.

Напомни, в Краснодарском крае открытие курортного сезона запланировано на начало мая. Но купаться в этом время в море будет еще прохладно.

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Тем не менее, синоптики в своих прогнозах все же шлют жителям региона пусть хоть и не слишком яркий, но все же луч надежды. Резкое, но кратковременное потепление ожидается в крае на следующей неделе (продолжение)