В ФК «Краснодар» подтвердили отставку Мусаева и пообещали скоро назвать имя нового главного тренера

Мурад Мусаев. Фото: ФК "Краснодар"

В футбольном клубе "Краснодар", единственного добравшегося в сезоне 2019-2020 годов до Еврокубка, наступила черная полоса. Семь матчей из восьми футболисты проиграли, не добравшись даже до пятерки сильнейших.

После каждого поражения болельщики ждали отставки главного тренера. Но она случилась после разгромного матча с "Ахматом", где гости вкатили в ворота хозяев пять(!) безответных мячей.

- Команда в прекрасной физической форме, все профессионалы. Значит, дело в тренере, - заявил после игры Мурад Мусаев и покинул свой пост.

Сегодня, 4 апреля, в клубе утвердили его отставку по собственному желанию. Но имя нового главного тренера пообещали назвать в ближайшие дни.

- ФК «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере, - гласит официальное сообщение на сайте клуба.

Напомним, это место прочат белорусскому футболисту, бывшему главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко.

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