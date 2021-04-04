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В Краснодаре на пересечении улиц Селезнева и Стасова отключат светофоры. Они перестанут работать с понедельника, 5 апреля.

- Неудобства возникнут с 10 до 16 часов. Мера вынужденная. Это необходимо для выполнения работ по замене оборудования — контроллеров и светофоров. Их выполнят в рамках ремонта ул. им. Селезнёва по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», - пояснили в мэрии Краснодара.

Напомним, в Краснодаре вместо Скобяного рынка собираются построить крупный торговый центр. Об этом стало известно в ходе встречи мэра Краснодара Евгения Первышова с владельцами торговых павильонов, которые еще остались на рынке.

Во время беседы и прозвучало предложение создать современный торговый комплекс, внутри которого можно разместить пересадочный транспортный хаб. Ранее на рынке снесли более 200 ларьков и павильонов. Но, в случае реализации проекта транспортного хаба, придется переносить еще много объектов.

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