В МЧС предупредили о сильном дожде на Кубани 5 апреля

Зонтики можно далеко не убирать до середины месяца

Небо над Краснодарским краем окутает черными тучами на несколько дней. В регионе дождь может зарядить на неделю. Из-за осадков температура воздуха не понизится, но будет ветрено.

- 5 апреля на Кубани ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах с грозой и градом. Ветер западной четверти 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов, днем прогреется до 11 – 16 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что дождливая погода 5 апреля в ближайшие дни будет и на Черноморском побережье. Солнечной ожидается вторая половина апреля.

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