Жители Сочи присоединились к акции «10 000 шагов к жизни»

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В Сочи возобновили проведение спортивно-оздоровительной акции «10 000 шагов к жизни». Жители и гости курорта уже прошли первые километры накануне, 4 апреля.

- Всемирной организацией здравоохранения рекомендовано проходить в день от шести до 10 тысяч шагов для поддержания нормальной физической активности. В среднем за день участники акции прошли около 7 километров. Такая практика продолжится, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В городе-курорте подготовили маршруты здоровья в каждом из внутригородских районов. Все мероприятия проходят соблюдением всех санитарных норм. Волонтёры выдают медицинские маски, а также сопровождают участников по дистанции.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что новый авиамаршрут Красная Поляна — Лагонаки запустили в Кавказском заповеднике. Он соединил два туристических центра.

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