После вмешательства прокуратуры минздрав Кубани обеспечил лекарствами пятерых жителей с редкими заболеваниями

Пять человек от 6 до 58 лет с редкими заболеваниями обеспечены жизненно необходимыми препаратами

В Выселковском районе провели проверку на соблюдение закона об охране здоровья граждан. Выяснилось, что пять человек, страдающие редкими заболеваниями, не получили важных для жизни препаратов.

- Пять человек от 6 до 58 лет не были обеспечены жизненно важными лекарствами. Иски были направлены в суд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После вмешательства надзорного органа пятеро жителей с редкими заболеваниями все же получили лекарства.

- В настоящее время благодаря вмешательству прокуратуры граждане обеспечены необходимым количеством льготных препаратов на общую сумму свыше 4,5 млн рублей, - добавили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что минздрав Кубани прокомментировал ситуацию с лечением детей со СМА. В регионе числится 57 малышей с редким заболеванием.

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