В многоквартирных домах Кубани заменят 261 лифт

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в 2021 году отремонтируют 795 домов. В многоэтажках заменят инженерные системы, обновят фасады, перекроют кровлю. Также в приоритете – лифты, в этом году планируется заменить 261 подъемник.

- В конкурсе на поставку около 170 лифтов выиграл завод из Крымска. Они уже подготовили несколько единиц оборудования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По данным Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в регионе жители более ответственно платить взносы на капремонт. В прошлом году на эти нужды поступило 2 млрд 387 тысяч рублей.

Напомним, что льготным категориям граждан компенсируют 50% от уплаченных взносов на капремонт. За компенсацией следует обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Ранее "Комсомолка" сообщала о категории граждан, имеющих право на льготу.

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