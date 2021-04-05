На Кубани возобновили профилактические акции по ранней диагностике заболеваний

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае после пандемийного года возобновляются профилактические акции «Маммологический онкопоиск», «Онкопатруль в каждый дом», «Кубань – край долгожителей» и Дни здоровья.

- Маммологии уже осмотрели 40 женщин в станице Рязанской Белореченского района. На этой неделе акция «Маммологический онкопоиск» пройдет в Горячем Ключе и Кавказском районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В апреле в 20 муниципалитетах региона проведут около 30 мероприятий по ранней диагностике заболеваний.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 22 марта на Кубани возобновили диспансеризацию населения. Пройти медосмотр можно в поликлинике по месту жительства.

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