Исторический квартал в центре Краснодара займет территорию в 6,5 тыс. кв. метров

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Разработанная администрацией Краснодара концепция реконструкции центра города "Семь улиц", помимо улицы Чапаева, включает в себя ул. Красную, Красноармейскую, Пашковскую и Длинную.

По словам главного архитектора города Натальи Машталир, на этой территории сконцентрировано большое количество исторических памятников. Прежде всего, это дом купца Лихацкого и его бани, Дом сестер милосердия.

В доме купца Лихацкого будет размещен интерактивный музей Краснодара - Екатеринодара. Согласно техническому заданию, которое было составлено совместно с городским управлением культуры, в план реконструкции войдут: сцена-ракушка, новое озеленение этого района, площадка для лекториев, кафе и ярмарки.

Появятся исторические фонари, которые были спроектированы по старинным эскизам. При этом Наталья Машталир подчеркнула, что это будет не музейный центр с "машиной времени", а современный и компактный комплекс, удобный и логичный для краснодарцев.

Директор муниципальной собственности Илья Павлов, уточнил, что земельные участки проекта "Семь улиц" уже изъяты в муниципальную собственность - а это 6,5 тыс. кв. метров. Осталось утвердить концепцию.

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