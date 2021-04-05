Развитием проекта Скобяного рынка в Краснодаре займутся все заместители мэра Первышова и общественники

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

На планерка 5 апреля мэр поделился впечатлениями о субботней встрече с собственниками помещений в районе "Скобяного рынка". Он сказал, что предприниматели готовы к тому, чтобы принять участие в создании на территории бывшего рынка современного торгового центра с пассажирским транспортным узлом.

Тем не менее, мэр предложил вернуться к этому вопросу еще раз через две недели.

- И сегодня наша задача вместе - муниципалитету и предпринимателям - найти правильное решение развития этой территории, чтобы она была удобной и комфортной для всех. И муниципалитет от этого выиграл, и бизнес должен получить плюсы, развиваться, зарабатывать, платить налоги и пополнять бюджет, - сказал на городской планерке мэр.

Также глава подчеркнул, что реконструкция должна проходить при активном участии городских общественных организаций.

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