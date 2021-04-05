Дольщикам трех проблемных долгостроев на Кубани выплатят более 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Набсовет федерального Фонда защиты прав дольщиков решил не достраивать проблемные дома в Сочи и Краснодаре.

Деньги в качестве компенсации получат в Сочи дольщики 21-этажного дома по ул. Островского - это 939 млн рублей, а также двух литеров ЖК «Преображенский» в поселке Краснодарском - свыше 152 млн рублей.

Сочинский долгострой собирались сдать в 2018 году, а краснодарский - в 2014-м.

- По трем домам было заключено 360 договоров долевого участия. Все дольщики получат компенсацию, - заверил первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Краснодаре сдали вторую очередь долгостроя ЖК «Авиатор». Завершить строительство ЖК планировали еще шесть лет тому назад.

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