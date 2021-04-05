Вина Кубани отправятся на экспорт в Скандинавию в 2022 году

В 2020 году виноделы края получили 42 медали на зарубежных дегустационных конкурсах Фото: Василий Вахрин

Уже на следующий год винами Кубани смогут наслаждаться жители скандинавских стран и Центральной Европы. Такой прогноз дал Павел Майоров, директор проекта «Экспортный бренд российского вина». Он считает, что первой страной, которая продегустирует русское вино, - будет Финляндия.

Далее наше вино отправится в Норвегию, Данию, Швецию и Германию. Что касается сроков поставки в Европу напитка богов, Майоров предсказывает уже следующий год.

Также планируется наладить поставки кубанского вина в Китай. По мнению директора проекта, эта страна давно готова к работе с нашими виноделами.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что географическое указание вина «Кубань» впервые зарегистрировано в России. 37 виноделен Краснодарского края подали совместную заявку в Роспатент в прошлом году и еще 11 - самостоятельно.

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