Географическое указание вина «Кубань» впервые зарегистрировано в России

Виноделы края теперь смогут смело выпускать свою продукцию под брендом «Кубань» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виноделы Кубани теперь смогут смело выпускать свою продукцию под брендом “Кубань”.

В России зарегистрировали первое географическое название и тем самым уточнили идентификацию местного вина. С этим предложением виноделы выступали с 2020 года, чтобы защитить произведенную продукцию.

Теперь вина, изготовленные из 85% местного сырья, будут носить географическое указание “Кубань”. 37 виноделен подали совместную заявку в Роспатент в прошлом году и еще 11 - самостоятельно.

- Те, кто сами выращивают виноград, делают из него качественные вино и шампанское, безусловно, стремятся защитить свою продукцию, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Сейчас местное вино поставляется в 20 стран мира. К 2024 году ожидается увеличение поставок почти на полмиллиона декалитров.

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