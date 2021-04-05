96% жителей Краснодара одобрили проект новой «Авроры»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В ближайшей перспективе краснодарцы и гости города получат популярное место для развлечений. Инвестиции мецената Сергея Галицкого помогут не только восстановить историческое здание кинотеатра "Аврора", но и расширить рамки культурного центра города.

За новый проект реконструкции кинотеатра "Аврора" в Краснодаре проголосовало 96% горожан. Голосование проходило через портал "Госуслуги". Всего более 6 тыс. человек отдали свои голоса за реализацию развлекательного комплекса.

- Это «Аврора» в новой подаче, поэтому я и просил, чтобы горожане высказали свою точку зрения. И раз они поддержали проект, то ничто не сможет помешать его реализации, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Проект включает на две части - наземный и подземный. В наземном будет зал, вмещающий в себя 1,2 тыс. человек, а в подземном - разместят парковку, магазины, кафе, искусственные водоемы.

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