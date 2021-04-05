В Сочи создают парк насекомых

В Сочи начали работу по исследованию насекомых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сочинском парке «Южные культуры» сейчас считают насекомых. Такие исследования здесь проводят впервые.

- Зато мы узнаем, какие виды насекомых у нас обитают, а заодно выявим и вредителей, - говорит старший научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Алексей Бибин. – Также это позволит создать целый парк насекомых.

Но пока что только начали исследовать обитателей. По всей территории для этого установили специальные ловушки для насекомых. Ученые будут их исследовать, а потом отпустят обратно в заповедник. Как отмечают ученые, для того, чтобы создать парк насекомых, может уйти год. А вот исследовать беспозвоночных в сочинском нацпарке будут пять лет. К работе также подключатся и специалисты из Москвы

Кстати, а в это время в Сочи начались брачные танцы экзотических животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи с теплолюбивых растений в парке «Дендрарий» снимают защитные чехлы

Здешние теплолюбивые растения еще в конце ноября 2020 года укутали от зимних холодов. Были укрыты кроны олеандров, красивотычинников, фейхоа, в парки утепляли на зиму также ломатии, баугинии и цеструмы (продолжение)