В Сочи «Лада Гранта» врезалась в металлическое ограждение

Авария в Сочи. Фото: ГИБДД Краснодарского края

В аварии, которая произошла вечером, 4 апреля, в Сочи, пострадали двое. Чп случилось в восемь вечера на трассе Джубга - Сочи - граница с Абхазией. 42-летний водитель «Лады Гранты» летел на большой скорости, выскочил на встречку, а потом врезался в дорожное металлическое ограждение.

- Водитель «Лады» и его пассажирка, которой 27 лет – пострадали, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ГИБДД Краснодарского края. – Их увезли на скорой в больницу. Сейчас идет проверка.

Также в Сочи случилась авария в селе Волковка. Здесь машина такси врезалась в автобусную остановку. А несколькими днями ранее на курорте суд приговорил виновника смертельного ДТП с тремя погибшими к 4,5 годам колонии.