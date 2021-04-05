В Динском районе голосованием выберут для благоустройства одну из семи территорий

Фото: ru.wikipedia.org

Жители станицы Динской проголосуют за парки и скверы своего района. Сделать это они смогут с 26 апреля по 30 мая на портале "Госуслуги".

Динчанам предстоит выбрать семь общественных территорий - это «Олимпийский сквер», парки «Солнечный» и «Уютный двор».

В станице Новотитаровской местные жители будут голосовать за скверы «Октябрьский» и «Таманский», а также общественную территорию «Детский уголок».

Деньги на благоустройство общественных территорий будут выделены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Новый детский сад в Динском районе построят до конца года

Дошкольное учреждение возводят в рамках нацпроекта (читать далее)

В Краснодаре начали работу над проектом Народного парка

Чиновники в администрации города уверяют, что учтут все пожелания местных жителей (читать далее)