В Краснодаре начали работу над проектом Народного парка

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Жители Комсомольского микрорайона выйдут из тени бетонных сооружений. Мэрия города обещает им зеленый парк с прохладой деревьев рядом с озером Карасун. Пока же это кушири, в которых "комсомольцы" жарят шашлыки.

В Краснодаре в 2021 году появится "Народный парк". Как сообщили в мэрии, уже началась работа по его проектированию.

- Сейчас мы зарегистрировали за муниципалитетом землю и провели работу, связанную с разработкой концепции развития территории, - сообщил "КП" - Кубань" Евгений Первышов.

Народный парк будет возведен в Комсомольском микрорайне на участке в 1,9 га. Чиновники в администрации уверяют, что учтут все пожелания местных жителей. Дизайн нового парка был разработан МКУ «Центр озеленения и экологии».

В апреле там проходила акция «Краснодар — 10 тысяч деревьев», в ходе которой активисты и общественники высадили 50 саженцев ясеня, черемухи, липы, ивы и клена .

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