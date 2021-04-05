Дело в отношении пособника жестокого расстрела в станице Казанской на Кубани направлено в суд

В Краснодаре перед судом предстанет местный гражданин, которого обвиняют в кровожадном преступлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычные автогонки на дорогах закончились расстрелом троих мужчин и пятью ранеными в станице Казанской Краснодарского края. Визг тормозов, погоня, подрезы и другие нарушения правил ПДД привели к трагическому событию. Результат - три трупа и пять раненых от огнестрела.

В краевом центре перед судом предстанет местный гражданин. Его обвиняют в кровожадном преступлении, а именно - в пособничестве убийства троих человек и в покушении еще на пятерых.

Сам конфликт, по версии следствия, между кровожадным и мстительным гражданином Магомедрасулом Абдулмеджидовым и его обидчиками произошел 9 марта 2017 года в станице Казанской. Все началось из-за того, что его автомобиль на дороге некорректно "подрезали". Рассерчав, он решил разобраться с нарушителем ПДД. Те отдыхали в бильярдной в местной бильярдной.

Возник конфликт, в результате которого Магомедрасул Абдулмеджидов получил телесные травмы. Осерчав, 37-летний обвиняемый решил отомстить обидчикам.

- Одолжив автомат у знакомого Ивана Кухтинова, Абдулмеджидов расстрелял обидчиков прямо на крыльце кафе. Одного 21-летнего местного жителя убил сразу на месте, а двое других скончались позже в больнице. Еще пятеро получили ранения, - сообщает пресс-служба СУ СК Краснодарского каря.

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