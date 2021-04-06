Погода на 6 апреля 2021 года в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубань пришло тепло. Уже третью неделю подряд температура воздуха в Краснодаре не опускается до минусовых отметок. Зато днем воздух прогревается до рекордных показателей это весной. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 6 апреля 2021 года в Краснодаре.

- Температура воздух днем составит около 17 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Потепление будет сопровождаться порывами ветра до 11 м/с.

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