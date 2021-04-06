Жителя Сочи оштрафуют после видео с жаркой шашлыка на балконе

Скриншот с видео: vk.com/typical_adler

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина готовит шашлык на балконе многоэтажки. Соседи были шокированы происходящим, сняли его на видео и пожаловались в полицию.

- Жарит шашлык на 18 этаже ЖК «Остров Мечты». Искры разлетаются во все стороны. А вдруг что-то случайно вспухнет? – возмущенно задаются вопросом жильцы.

После разведенного огня на балконе к мужчине нагрянули полицейские.

- В полицию поступило сообщение о том, что на балконе многоквартирного дома один из жильцов установил мангал и развёл открытый огонь. В отношении гражданина возбуждено административное дело за нарушение требований пожарной безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит от двух до трех тысяч штрафа. В ведомстве напомнили, что запрещено использовать открытый огонь на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Если эти действия спровоцируют пожар, то уголовное дело гарантировано.

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