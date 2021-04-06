В Краснодаре восстановили трамвайные маршруты на улице Московской

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На трамвае по улице Московской снова можно ездить по традиционному маршруту. Здесь, как и обещали, 6 апреля восстановили прежнее движение. Теперь в планах отремонтировать дорогу в этом районе.

- Перекрёсток улиц Солнечная и Московская приведём в нормативное состояние и заасфальтируем через две недели. Это необходимо, чтобы асфальт не проседал - после работ по переустройству инженерных сетей грунт должен уплотниться, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Также глава города отметил, что через две недели здесь же появится остановка. А после устройства полотна и установки бордюров рабочие приступят к восстановлению зелёной зоны на перекрёстке.

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Мера эта временная и связана с подготовкой к пуску трамваев по улице Московской 8 апреля (читайте далее)