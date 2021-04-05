Движение трамваев по улице Московской в Краснодаре откроют 6 апреля

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Жители улицы Московской считают часы, когда вновь пойдут трамваи по своему традиционному маршруту. И вот хорошие новости - это произойдет на два дня раньше планируемого, т.е. 6 апреля.

При этом, как отметил на планерке мэр Евгений Первышов, пока не готов сам остановочный комплекс на кольце - там сейчас идут работы. Поэтому остановка перед ним будет прежней. На ул. Московскую вернутся трамваи № 5, № 8, № 21 и № 22.

- Завтра сам выеду на место. Проверю организацию работы, - добавил глава Краснодара.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что 8 апреля в Краснодаре откроется движение трамваев по улице Московской. Перед тем как запустить трамвай, рабочие переложили в этом районе всю коммуникацию.

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