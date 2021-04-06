Железнодорожный переезд в Армавире частично перекроют для машин

Ремонтные работы на железнодорожном переезде в Армавире принесут неудобства автомобилистам 7 и 8 апреля
Фото: Виталий КАРНАУХ
С 7 и 8 апреля с с 8:00 до 17:00 будет ограничен железнодорожный переезд в Армавире по ул. Кропоткина.
- Движение на этом переезде станет реверсивным. На участке будут проходить плановые ремонтные работы, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе СК ЖД.
Водителей просят учесть это фактор и заранее выбирать маршрут.
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