Железнодорожный переезд в Армавире частично перекроют для машин

Ремонтные работы на железнодорожном переезде в Армавире принесут неудобства автомобилистам 7 и 8 апреля Фото: Виталий КАРНАУХ

С 7 и 8 апреля с с 8:00 до 17:00 будет ограничен железнодорожный переезд в Армавире по ул. Кропоткина.

- Движение на этом переезде станет реверсивным. На участке будут проходить плановые ремонтные работы, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе СК ЖД.

Водителей просят учесть это фактор и заранее выбирать маршрут.

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