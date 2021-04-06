Беспилотники и видеофиксаторы на Кубани за полтора месяца выловили 160 нарушителей ПДД

Выезжать на встречку станет накладнее. Автоматический глаз видеонаблюдения будет моментально определять таких нарушителей ПДД.

На Кубани расширяют территории на которых будут устанавливаться комплексы автоматической фиксации нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

- Такая система скоро заработает в Абинске, Кореновске, Лабинске, Курганинске, Отрадненском, Темрюкском и Туапсинском районах, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Только за полтора месяца работы автоматической фотофиксации за выезд на встречку было выписано 160 административных нарушений.

Помимо этого активно внедряется беспилотное летательное видеонаблюдение. Об этом водителям будут сообщать информационные щиты.

С начала 2021 года аппаратно-программные комплексы успешно себя показали на дорогах, проходящих в границах Крымского, Славянского, Геленджикского, Гулькевичского и Динского районов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Нарушителей парковок в Краснодаре опять начнут отслеживать фото- и видеофиксаторы

Нерадивых автовладельцев ежедневно будут выявлять с помощью мобильных комплексов (читать далее)