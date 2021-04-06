На Кубани готовят проекты по рекультивации семи свалок твердых бытовых отходов

Вместо новых свалок в 2023 году ан Кубани будет построено несколько мусороперерабатывающих заводов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодарском крае начинается разработка проектов по рекультивации свалок в муниципальных образованиях.

Основная часть проекта сосредоточена на уничтожении свалок твердых отходов в Белореченске, Краснодаре, Анапе, Горячем Ключе, Славянске-на-Кубани, Апшеронском и Динском районах.

Финансирование этой полномасштабной программы будет производиться в рамках краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». На рекультивацию уже закрытых мусорных полигонов потратят 700 млн рублей. Вместо новых свалок будет построено в 2023 году несколько мусороперерабатывающих заводов.

- К рекультивации сейчас готовят свалку ТКО в Белореченском районе, которая была закрыта в 2018 году. Сейчас там проводятся лабораторные исследования грунтов, - сообщает пресс-служба администрации края.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что жители кубанской станицы выступили против строительства мусорного завода рядом с мужским монастырем. В администрации Тимашевского района уверяют – свалки не будет, а дорогу к новому комплексу построят в объезд.

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