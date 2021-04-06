Глава Апшеронска Сергей Иващенко ушел с поста со скандалом

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От своей должности отстранен глава Апшеронска Сергей Иващенко. Должностное лицо уличили в укрывательстве дохода на сумму 20 млн рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, полномочия главы были прекращены после проверки надзорными органами. Как выяснилось, мэр Апшеронска нарушил антикоррупционное законодательство.

На его банковский счет с 2017 по 2019 год были перечисленные денежные средства на сумму более 20 млн рублей. Отстранение от занимаемой должности было инициировано самим губернатором Вениамином Кондратьевым, пишет РБК.

За 2019 год апшеронский мэр заработал 3 млн рублей. Исходя из декларации, Сергей Иващенко имеет в собственности две квартиры - 87,8 кв. м и 85 кв. м - и три земельных участка - 553, 1016 и 1969 кв. м.

Информация о выявленных нарушениях была направлена в администрацию Краснодарского края для проведения соответствующей проверки, по итогам которой глава региона обратился с заявлением в Совет Апшеронского городского поселения с заявлением о досрочном прекращении полномочий виновного лица, сообщили в краевой прокуратуре.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала, что прежний мэр Апшеронска - Владимир Бырлов - сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся с места аварии.

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