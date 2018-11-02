2018-11-02T19:57:38+03:00
Общество

Губернатор Кубани рекомендовал главе Апшеронского района уйти в отставку

После стихии, которая унесла жизни четырех человек, у главы региона к Роману Герману появились претензии
Варвара ДЫМ
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Глава Апшеронского района Роман Герман. Фото: администрация Апшеронского районаГлава Апшеронского района Роман Герман. Фото: администрация Апшеронского района
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Губернатор Кубани приехал в Апшеронский район с рабочим визитом. Смотрел, как идут восстановительные работы после наводнения. Стихия, которая обрушилась на Краснодарский край 24 октября, оставила без крыши над головой и некоторых жителей Апшеронского района. Несколько поселков тут вообще были отрезаны от мира из-за того, что стихией посмывало мосты. В селах Хадыженском и Кабардинском погибли люди. Четверо человек утонули в мутной жиже, которая затопила их дома. Все они – пенсионеры.

Следователи сейчас проводят проверку по факту гибели местных жителей, завели в отношении неустановленного круга лиц и уголовное дело за «Халатность». Скорее всего, отвечать придется чиновникам – по версии следователей, они не оповестили людей о ЧС, и вовремя не эвакуировали их.

Появились претензии к работе главы района и у губернатора Кубани. В Апшеронском районе Вениамин Кондратьев заявил, что в первые часы и дни ЧС работа не была организована должным образом, особенно это касается отдаленных населенных пунктов.

- Не везде люди получили оповещение о резком ухудшении погодных условий. Слабо велись аварийно-восстановительные работы, - сказал губернатор. - Людям приходилось подолгу ждать прихода оценочных комиссий.

Стихия обрушилась на Краснодарский край с 24 по 26 октябряСтихия обрушилась на Краснодарский край с 24 по 26 октября

Стихия обрушилась на Краснодарский край с 24 по 26 октябряСтихия обрушилась на Краснодарский край с 24 по 26 октября

По словам главы региона, ситуация в Апшеронском районе изменилась только после того, как был создан краевой оперативный штаб.

– Такая работа недопустима. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района, - сказал Кондратьев и обратился к главе района Роману Герману, - Предлагаю вам подать в отставку. Власть в районе должна появиться. Я приму максимальные усилия для того, чтобы вернуть доверие жителей к местной власти.

Роман Герман был избран главой района в апреле 2017 года.

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