В Адыгее на убийцу собаки прокуратура завела повторное уголовное дело

В поселке Яблоновском 30-летний живодер расстрелял собаку из пневматической винтовки Фото: Алена МАРТЫНОВА

В поселке Яблоновском местный житель застрелил ни в чем не повинную собаку. Очевидцы наблюдали дикую историю, когда 30-летний живодер расстрелял животное на глазах маленькой девочки из пневматической винтовки.

Собака получила смертельные ранение в область грудной клетки. Эта драматическая история произошла на улице Западной в Яблоновском, у самого домовладения обвиняемого.

- Тахтамукайская полиция, куда обратились очевидцы ЧП, заявление приняли, но вынесли отказ в возбуждении уголовного дела против мужчины, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК по Республике Адыгея.

Тем не менее прокуратура Тахтамукайского района произвела свое доследование и возбудила уголовное дело на живодера по факту жестокого обращения с животными.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, как в Краснодаре алабай по кличке Тайсон погиб, спасая хозяина от трех пьяных мужчин.

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