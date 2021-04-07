Новороссийский «Водоканал», желавший купить элитную иномарку, три года считается убыточным

Новороссийские коммунальщики остались без элитного автомобиля

Напомним, новороссийские коммунальщики на сайте госзакупок оформили лот на покупку «легкового автомобиля». Сотрудники «Водоканала», а вероятнее всего руководство, захотели ездить на «Тойоте» в максимальной комплектации не старше 2020 года выпуска. Тут же уточнили, что крыша иномарки нужна обязательно цвета металлик или с панорамным остеклением. Салон, руль, коробка передач в ней должны быть обтянуты натуральной кожей, а кузов просто необходим в белом перламутре или жемчужно-белом оттенке.

Покупку элитной иномарки рядовые новороссийцы посчитали неоправданной роскошью. В то время как в самом городе стоит острая проблема с питьевой водой. Прокуратура объявила предостережения, тем самым поддержав местных граждан.

Позже выяснилось, что «Водоканал» в Новороссийске, желавший купить элитную иномарку, три года считается убыточным.

- Заказчик допустил нарушения при обосновании начальной максимальной цены договора, что привело к ее значительному завышению. Кроме того, закупка не соответствует целям основной деятельности заказчика, который в течение последних трех лет являлся убыточным предприятием, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время госзаказ на покупку элитной иномарки отменен.

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