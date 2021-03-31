Прокуратура Новороссийска запретила покупку роскошной иномарки за 2,5 млн рублей чиновникам ЖКХ

Прокуратура Новороссийска запретила чиновникам ЖКХ покупку иномарки за 2,5 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как ранее писала "КП" - Кубань", МУП “Водоканал г. Новороссийска” разместило свой заказ на сайте госзакупок на дорогой люксовый автомобиль стоимостью больше 2,5 млн рублей.

Покупку автомобиля марки Toyota Camry S-Edition в такой комплектации рядовые новороссийцы посчитали неоправданной роскошью. В то время как в самом городе стоит острая проблема с питьевой водой.

И вот прокуратура Новороссийска наложила запрет на этот госзаказ, тем самым поддержав местных граждан.

Более того, представители фемиды провели проверку и сделали предписание предприятию о недопустимости нарушения закона о госзакупках.

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