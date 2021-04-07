72 зеленые зоны благоустраивают на Кубани по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На 232 территориях в 61 поселении Краснодарского края пройдут работы по благоустройству по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На сегодняшний день уже идут работы по благоустройству в 72 зеленых зонах. Как рассказал, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в этом году благоустроят еще 150 зеленых зон за счет краевых и федеральных средств.

Старые парки и скверы приобретают новый вид в Крымском, Гулькевичском, Курганинском, Тбилисском, Северском районах, Горячем Ключе.

- Участие в нацпроекте - отличная возможность для муниципалитетов благоустроить зеленые зоны, создать современный облик городов и станиц, повысить качество жизни людей, - считает губернатор.

Граждане могут самостоятельно выбирать места благоустройства на единой платформе по голосованию. Запуск народного голосования начнется с 26 апреля и закончится 30 мая. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале "Госуслуг".

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Голосование пройдет в рамках нацпроекта с 26 апреля по 30 мая (читать далее)