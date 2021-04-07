Два застройщика на Кубани обманули дольщиков на 700 млн рублей

706 потерпевших на Кубани и в Адыгее оказались без заветных ключей от своих квартир Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На “черных застройщиков” в Краснодаре завели уголовное дело. Двое мужчин в возрасте 37 и 47 лет скоро предстанут перед судом за обман дольщиков.

Будучи руководителями жилищно-строительных кооперативов, мошенники завладели 700 млн рублей доверчивых граждан, но достраивать объекты не спешили.

Таким образом, 706 потерпевших оказались без заветных ключей от своих квартир.

- В ходе следственных действий виновных нашли и по решению суда наложили арест на их имущество на сумму в 540 млн рублей, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что дольщикам трех проблемных долгостроев на Кубани выплатят более 1 млрд рублей

Денежную компенсацию получат те, кто так и не дождался свои квартиры в ЖК «Абсолют» в Сочи и двух литеров в ЖК «Преображенский» в Краснодаре.

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