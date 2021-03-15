Суд в Краснодаре приговорил известных застройщиков Холодняков к 8 годам тюрьмы заочно

Фото: СК РФ
Пострадавшими от действий Александра и Владимира Холодняков считаются 483 участника строительства.
Их деньги мошенники похитили при строительстве многоквартирных домов № 158, 160 по ул. Московской.
- Прикубанский районный суд Краснодара 15 марта заочно вынес приговор в отношении Александра и Владимира Холодняков, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодара.
Застройщики признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере.
Суд учел мнение гособвинителя прокуратуры Краснодара и присудил мошенникам 8 лет тюремного заключения в исправительной колонии общего режима.
Сейчас обвиняемые находятся в международном розыске. Срок наказания для них начнется с момента задержания.
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