Суд в Краснодаре приговорил известных застройщиков Холодняков к 8 годам тюрьмы заочно

Фото: СК РФ

Пострадавшими от действий Александра и Владимира Холодняков считаются 483 участника строительства.

Их деньги мошенники похитили при строительстве многоквартирных домов № 158, 160 по ул. Московской.

- Прикубанский районный суд Краснодара 15 марта заочно вынес приговор в отношении Александра и Владимира Холодняков, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодара.

Застройщики признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере.

Суд учел мнение гособвинителя прокуратуры Краснодара и присудил мошенникам 8 лет тюремного заключения в исправительной колонии общего режима.

Сейчас обвиняемые находятся в международном розыске. Срок наказания для них начнется с момента задержания.

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