В Абинском районе ФСБ задержала четверых экстремистов

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

В станице Холмской Абинского района сотрудниками ФСБ задержаны члены запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы".

Четыре человека в возрасте от 38 до 60 лет вели активную пропаганду экстремистской организации.

По данным следствия, экстремисты, несмотря на то, что их организация была закрыта еще в 2017 году, продолжали вести активную подпольную деятельность в интернете и распространяли пропагандистскую литературу. Для последнего у некоторых были оборудованы схроны.

Также сектанты пытались завербовать местную жительницу.

Как стало известно “КП" - Кубань”, оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляется сотрудниками УФСБ РФ по краю. Следствие ведут сотрудники Абинского района краевого управления СКР.

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