22 сосны высадили на «Сопке Героев» в Крымском районе у братских могил

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

22 сосны высадили в Крымском районе на мемориале “Сопка героев”. Крымчане, таким образом, приняли участие в международной акции “Сад Памяти”, посадив деревья у братских могил погибших здесь солдат.

- Подвиг наших земляков увековечили в еще одном особом месте – на «Сопке Героев» в Крымском районе. Там проходили ожесточенные бои за легендарную «Голубую линию», – написал губернатор Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Посадка деревьев - это завершающий этап благоустройства мемориала, которое началось в прошлом году. На Кубани акция «Сад памяти» продлится до 22 июня.

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