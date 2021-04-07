На пожилых обезьянах в Сочи испытали лекарство от посткоронавирусных осложнений

Исследования нового препарата, максимально приближенные к реальной ситуации, ученые проводили на пожилых приматах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочинском обезьяньем питомнике сотрудники РАН вместе с институтом НИИ медицинской патологии провели эксперимент по внедрению препаратов от постковидных осложнений.

- Мы провели исследования нового препарата по профилактике постковидных осложнений на шести пожилых приматах института медицинской приматологии в Сочи, - сообщил профессор, заведующий кафедрой МИФИ и лабораторией института общей физики им. Прохорова РАН Виктор Лощенков.

По мнению ученого, постковидные осложнения прежде всего поражают сосуды, образуя тромбозы. Исследования, максимально приближенные к реальной ситуации, проводили на пожилых приматах.

Результаты испытаний новых препаратов станут известными через несколько недель. Основная цель исследования - определить накопление препарата в тканях животных, чтобы выявить защитные свойства от проникновения коронавируса.

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