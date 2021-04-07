В Геленджике сносят пятиэтажный дом на берегу моря

Центр Геленджика постепенно освобождается от “мусорной” застройки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центр Геленджика постепенно освобождается от “мусорной” застройки. Полным ходом идут работы по сносу пятиэтажки на первой линии моря в Геленджике.

Решение о сносе здания приняла местная мэрия, посчитав, что этот дом по ул. Герцена портит вид центру города. На застройщика подали в суд. Несколько лет шли судебные тяжбы мэрии с владельцем стройки. У последнего, кстати говоря, имелось разрешение на строительство от 2014 года.

Но администрация города добилась своего, и в феврале 2021 года объект начали разбирать.

-Учитывая, что пятиэтажное здание возводилось прямо у берега моря и вредило облику центральной части Геленджика, мэрия на протяжении нескольких лет обращалась в суды разных инстанций и добилась решения о демонтаже этого объекта, - сообщили в администрации Геленджика.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала о том, что в Геленджике сносят два самостроя. Остановить возведение двух многоквартирных домов в густонаселенном микрорайоне с острой нехваткой социальной инфраструктуры распорядился губернатор Вениамин Кондратьев.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Анапе сносят 12-этажный многоквартирный самострой

Дом простоял недостроенным 9 лет (читать далее)