Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 апреля 2021 17:55

В Геленджике сносят пятиэтажный дом на берегу моря

Решение о сносе здания приняла местная мэрия, посчитав, что этот дом по ул. Герцена портит вид центру города
Инна БОРИСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Центр Геленджика постепенно освобождается от “мусорной” застройки

Центр Геленджика постепенно освобождается от “мусорной” застройки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центр Геленджика постепенно освобождается от “мусорной” застройки. Полным ходом идут работы по сносу пятиэтажки на первой линии моря в Геленджике.

Решение о сносе здания приняла местная мэрия, посчитав, что этот дом по ул. Герцена портит вид центру города. На застройщика подали в суд. Несколько лет шли судебные тяжбы мэрии с владельцем стройки. У последнего, кстати говоря, имелось разрешение на строительство от 2014 года.

Но администрация города добилась своего, и в феврале 2021 года объект начали разбирать.

-Учитывая, что пятиэтажное здание возводилось прямо у берега моря и вредило облику центральной части Геленджика, мэрия на протяжении нескольких лет обращалась в суды разных инстанций и добилась решения о демонтаже этого объекта, - сообщили в администрации Геленджика.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала о том, что в Геленджике сносят два самостроя. Остановить возведение двух многоквартирных домов в густонаселенном микрорайоне с острой нехваткой социальной инфраструктуры распорядился губернатор Вениамин Кондратьев.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Анапе сносят 12-этажный многоквартирный самострой

Дом простоял недостроенным 9 лет (читать далее)