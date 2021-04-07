В Краснодаре штормовой ветер едва не унес рабочих со строительной площадки

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Штормовой ветер в Краснодаре 7 апреля чуть было не стал причиной трагедии на стройке жилого дома ЖК “Ракурс”.

Сильный порыв ветра оторвал от основания часть изоляционного покрытия, которое чуть едва не придавило группу рабочих.

На видео показано, как люди бросились врассыпную в разные стороны.

Выложенный в паблике пост удивил пользователей тем, что рабочим разрешили подняться на высоту при таком шквальном ветре.

Сегодня, 7 апреля, в Краснодаре был зафиксированы порывы ветра до 22 м/с.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала, что в Краснодаре на стройке нового Яблоновского моста упал кран, придавив мужчину.

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ЧП произошло сегодня днем, 7 апреля (читать далее)