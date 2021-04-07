Фото: администрация Геленджика

В Геленджике пробурят две новые скважины, что поможет решить проблему с водой на курорте. Так в городе сейчас оформляют документы на то чтобы расширить площадь Дивноморского водозабора. Расширение планируется за счет двух новых скважин, который пробурят в районе пойм рек Мезыбь и Адерба.

- В администрации города на видеосовещание с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Максимом Егоровым и вице-губернатором Краснодарского края Александром Трембицким глава Геленджика обсудил вопросы водоснабжения и водоотведения, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

В Геленджике уже нашли подрядчика, который будет делать обвязку новых скважин и займется включением их в общую систему водоснабжения Дивноморского водозабора.

А тем временем на курорте продолжают прокладывать коммуникации для независимых систем водоснабжения. А еще в городе будутстроить новые очистные сооружения в районе Тонкого мыса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Торговые точки исчезнут с пляжей Геленджика

Торговые точки исчезнут с пляжей Геленджика. Об этом заявил мэр курорта Алексей Богодистов. Ранее Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края представило новый стандарт благоустройства береговых зон. Теперь благоустройство пляжей будет происходить по новым требованиям (продолжение)

На 18 реках Геленджика уровень воды контролируют лазерами

По территории Геленджика протекают 18 горных рек. В межсезонье они наполняются и могут создать угрозу разлива. Для контроля на водоемах установлены специальные гидропосты. С помощью направленного лазера они контролируют уровень воды (читайте далее)