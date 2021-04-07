В парке Галицкого установили 70 живых ваз

Фото: парк "Краснодар"

В парке Галицкого «Краснодар» установили 70 живых ваз. Они сформированы из растений лагерстремии, которую еще называют индийской сиренью.

Фото: парк "Краснодар"

- Теперь 70 ваз, привезенных специально из Китая, поселились в самых уютных уголках тихой аллеи, идущей от кафетерия с мороженым, - сообщили в парке «Краснодар».

Фото: парк "Краснодар"

Кстати, ранее здесь открыли новую цветочную композицию - здесь целое поле отвели под цветущие виолы. А еще в парке Галицкого садовники из цветов воссоздали картину известного авангардиста. Она называется "Побеждающее красное".

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